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Знову повторила образ: яскрава королева Маргрете II на святковій вечері із сім'єю

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Знову повторила образ: яскрава королева Маргрете II на святковій вечері із сім'єю

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Старші члени данської королівської родини відвідали новорічну вечерю у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Панувала на вечері 82-річна Її Величність Маргрете II. Вона сяяла цього вечора в довгій оксамитовій сукні з невеликим шлейфом, поверх якої одягла хутряну накидку. Королева зробила вечірню зачіску, макіяж та яскравий манікюр, а також одягла тіару. До свого образу вона підібрала сріблясту сумку на металевому ремінці і гостроносі туфлі-човники на підборах.

Данська королівська родина / © Getty Images
Данська королівська родина / Фото: Getty Images

У своїй новорічній промові Її Величність заявила, що засмучена розколом, який виник у королівській сім'ї після її рішення позбавити чотирьох своїх онуків їхніх титулів. Ще у вересні Маргрета II оголосила, що четверо дітей її молодшого сина, 53-річного принца Йоахіма, більше не зможуть користуватися титулами принца та принцеси після 1 січня 2023 року.

Принц Йоахім сприйняв рішення королеви позбавити онуків титулів як особисту образу.

Данська королівська родина / © Getty Images
Данська королівська родина / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1173
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