Знову разом: найкрасивіша пара Монако - Беатріче Борромео і П'єр Казірагі - вийшли у світ

Онук легендарної княгині Монако Грейс Келлі вийшов у світ з дружиною-аристократкою і мамою.

Беатріче Борромео, П'єр Казірагі та принцеса Кароліна Ганноверська відвідали запалення Олімпійського вогню в Монако. Захід відбувся напередодні літніх Олімпійських ігор, які триватимуть у Франції від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

П'єр на цей захід одягнув сірий костюм, білу сорочку і краватку, принцеса Кароліна вільну білу блузку з бежевими штанами, а ось красуня Беатріче була з ніг до голови одягнена в Dior.

Зокрема жінка поєднала легку сукню в принт із солом'яною невеликою сумкою, сонцезахисними окулярами та еспадрильями - улюбленим взуттям королів, герцогинь, кінозірок та моделей.

П'єр Казірагі, Беатріче Борромео, Кароліна Ганноверська / Фото: Getty Images

Також цей захід у Монако відвідали князь Альбер, княгиня Шарлін та їхні близнята – принцеса Габріелла та принц Жак. Вони взяли участь в естафеті, несучи всією сім'єю олімпійський вогонь, який прибув у князівство, яке стало однією із зупинок на шляху вогню, перш ніж його доставлять до Парижа.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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