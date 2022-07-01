Знову скандал: Меган і Гаррі обдурили королеву Єлизавету II

Коли принц Гаррі та його дружина Меган вирішили назвати свою дочку Лілібет, вони поцікавилися у королеви Єлизавети II чи не буде монархиня заперечувати, якщо їхня дочка буде названа на її честь. І королева дала свою згоду.

Але, тепер виявляється, Гаррі і Меган не спромоглися повідомити Її Величність, що назвуть дочку саме її дитячим ім'ям Лілібет, а не Єлизаветою.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Як пише Mirror, королева Єлизавета II мала телефонний дзвінок з її онуком, в якому Гаррі розповів їй про наміри пари, але, як повідомляється, вона була приголомшена, коли дізналася, що правнучку звуть саме Лілібет. Таким чином Гаррі і Меган дійсно отримали дозвіл від королеви, але не назвали ім'я.

Це прізвисько королеві дали в дитинстві, воно сягає того часу, коли принцеса була ще зовсім маленькою. Щоб вимовляти своє довге ім'я дівчинці було легше, вона скоротила його до Лілібет. Її батьки, бабуся та дідусь невдовзі теж почали називати дівчинку так. Батько принцеси, король Георг VI, називав своїх дочок так: "Лілібет — моя гордість. Маргарет — моя радість". А покійний чоловік принц Філіпп використовував його, як ласкаве ім'я для своєї дружини.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого місяця Меган і Гаррі приїжджали разом із дітьми на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, і монархиня нарешті познайомилася з правнучкою.

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

Також з Лілібет зустрівся її дідусь принц Чарльз. Кажуть, їхня перша зустріч була дуже емоційною.

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