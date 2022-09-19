Знову скандал навколо Гаррі: палац прокоментував, як онук Єлизавети II дізнався про смерть бабусі

Раніше повідомлялося, що принцові Гаррі сказали останньому про смерть його бабусі.
Принц Гаррі дізнався про смерть своєї бабусі королеви Єлизавети II, коли був у повітрі, прямуючи до Шотландії. У західних ЗМІ писали, що принц дізнався про смерть бабусі за п'ять хвилин до того, як поінформували громадськість. Але палац спростував ці повідомлення.
Писали, що герцог Сассекський дізнався про смерть бабусі навіть після прем'єр-міністерки Ліз Трасс, котрій того дня, 8 вересня, передали на засіданні парламенту загадкову записку.
Але Букінгемський палац спростував ці чутки. Представник короля Чарльза III заявив: "Громадськість була поінформована лише після того, як було поінформовано кожного члена сім'ї".
Очевидно, що через те, що принц був у повітрі в момент смерті своєї бабусі, з ним не було зв'язку.
Раніше ми розповідали, як Чарльз дізнався, що його мати Єлизавета II помирає.
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