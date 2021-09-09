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Знову скандал в королівстві: принц Чарльз опинився уплутаний в неприємний інцидент

Знову скандал в королівстві: принц Чарльз опинився уплутаний в неприємний інцидент

принц Чарльз / Getty Images

Принц Уельський не знав, які справи відбуваються за його спиною. Або стверджує, що не знав.

Підприємець із Саудівської Аравії Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз отримав орден Британської імперії ймовірно в обмін на пожертвування в один із благодійних фондів принца Уельського в розмірі 1,5 млн фунтів стерлінгів.

принц Чарльз / © Getty Images
принц Чарльз / Getty Images

Газета Sunday Times написала, що одну з ключових ролей в цій "операції" зіграв старший камердинер принца Чарльза — Майкл Фосетт. У березні 2003 року він подав у відставку, фактично його попросили звільнитися оскільки він не дуже добре виконував роботу в Кларенс-хаусі. Пізніше його запросили на посаду виконавчого директора благодійного Фонду принца Уельського, яку, як пише Hello!, йому тимчасово довелося покинути, бо триває розслідування. З його легкої руки в обмін на пожертвування Махфуз Марей Мубарак отримав орден Британської імперії, а принц Чарльз, як тепер стверджується в офіційній заяві Кларенс-хаусу, нічого про це не знав.

Представник принца випустив днями заяву, в якій говориться: "Принц Уельський нічого не знає про передбачувані пропозиції почестей або британського громадянства на підставі пожертвування його благодійним організаціям і повністю підтримує розслідування, яке наразі ведеться Фондом принца".

принц Чарльз / © Getty Images
принц Чарльз / Getty Images

Чи справді не знав про це Чарльз, ми навряд чи коли-небудь дізнаємося. Але за історією продовжимо стежити. Нагадаємо, молодшого брата Чарльза — принца Ендрю - звинувачують в сексуальному насильстві.

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