Знову стала бабусею: Сара Йоркська опублікувала зворушливий пост після народження онуки

Сара Йоркська вчетверте стала бабусею. Хоча у своєму блогу герцогиня пише, що вона вже бабуся п'ятьох онуків, вважаючи своїм онуком і сина свого тестя Едоардо Мапеллі-Моцці від попередніх стосунків.

Учора, 29 січня Букінгемський палац поділився радісною новиною про те, що принцеса Беатріс – старша дочка Сари та принца Ендрю, вдруге стала мамою та народила другу дочку. Після публікації палацу фотографією малечі поділилися і Едоардо у своєму Instagram, а також Сара.

"Я переповнена любов'ю і радістю від того, що змогла вітати Афіну Елізабет Роуз у цьому світі. Її вже всі обожнюють, і я неймовірно благословенна знову стати бабусею", — написала герцогиня Йоркська в зворушливому пості в Instagram, опублікувавши репост фотографії маленької Афіни, якою поділився палац.

"Я так пишаюся Едо, Беатріс та рештою моєї маленької команди з мініфутболу!", — написала Сара.

Едоардо прокоментував її пост, написавши: "Найкраща Джіджі" і додавши емодзи у вигляді двох рожевих сердець.

Раніше, нагадаємо, Сара Йоркська публікувала і фото старшої онучки Сієнни, що вже підросла. Дівчинці зараз 3 роки.

Читайте також: