Знову сумні новини: у королеви Єлизавети II сталося горе

Новий 2022 почався не з найкращих новин для Її Величності королеви Єлизавети II.

Сумні новини прийшли слідом за смертю близької подруги та фрейліни королеви леді Діана Фарнхем. Близька подруга Єлизавети II, яка була її фрейліною 44 роки, леді Діана Фарнхем, померла у віці 90 років 29 грудня 2021 року.

Також раніше 3 грудня 2021 на 102-му році життя померла фрейліна Її Величності, британська аристократка Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська. Вона служила королеві Єлизаветі II 69 років.

Повідомляється, що пішов із життя ще один близький друг монархині — Айвор Герберт, він помер у віці 96 років. Журналіст і тренер часто бував у гостях у королеви Єлизавети II у її шотландському маєтку Балморал.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Як пише Hello! повідомлення про його смерть було опубліковано в Times в ньому було написано: "Герберт Айвор мирно помер вдома 5 січня у віці 96 років. Улюблений батько Ніка, Кейт і Джейн і дідусь Джо. Приватна кремація. Подробиці поминальної служби будуть пізніше".

З життя монархині йдуть близькі люди, вони перебували у почесному віці і такі звістки, звісно, що позначаються на стані здоров'я королеви. Нагадаємо, 2021 року Єлизавета II втратила чоловіка принца Філіпа, він помер у 99 років. У своєму різдвяному наверненні королева вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка, сказавши зворушливі слова.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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