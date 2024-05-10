Знову у компанії президента: прессекретарка Білого дому у квітковій мінісукні потрапила під приціл папараці

Прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр знову потрапила під приціл фотографів, коли йшла разом із президентом США Джо Байденом на борт Air Force One для повернення з Чикаго до Вашингтона.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін була одягнена у блакитну мінісукню з червоним квітковим принтом і рюшами на подолі, зверху якої одягла чорний жакет. Взута вона була у шкіряні коричневі балетки з квітами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На обличчя Жан-П’єр одягла чорні окуляри-авіатори, вуха прикрасила золотими сережками і несла у руці містку коричневу сумку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у синій костюм, білу сорочку і синю краватку.

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр потрапила до об'єктивів папараці у сукні кольору фуксії з розрізом.

Читайте також: