Знову у короткій сукні і туфлях на шпильках: Бріжит Макрон у стильному образі зустріла королівське подружжя Данії

Бріжит та Еммануель Макрони, королева Мері і король Фредерік X / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у гостях, у Єлисейському палаці, короля Данії Фредеріка X і його дружину — королеву Мері, які приїхали до Франції з триденним державним візитом.

Еммануель і Бріжит Макрони, король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Перша леді Франції продемонструвала стильний образ у чорному ансамблі. Вона одягла сукню улюбленої довжини — міні, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Лук Бріжит доповнила чорним вкороченим жакетом у мілітарі стилі із золотими ґудзиками. Взута вона була у коричневі гостроносі туфлі на шпильках із фірмовою монограмою бренду Louis Vuitton.

Бріжит та Еммануель Макрони, королева Мері і король Фредерік X / © Associated Press

Аутфіт пані Макрон доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, широким золотим браслетом і каблучками з камінням.

Реклама

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Королева Мері обрала для своєї появи вишуканий білосніжний образ від Модного дому Dior, який мав контрастний вигляд із вбранням першої леді.

Еммануель і Бріжит Макрони, король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у чорному светрі і мініспідниці зустрілася з першою леді Бразилії.