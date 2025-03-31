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Знову у короткій сукні і туфлях на шпильках: Бріжит Макрон у стильному образі зустріла королівське подружжя Данії
Першу леді Франції часто можна побачити у коротких вбраннях. Ось і цього разу вона одягла мінісукню, яка підкреслила її стрункі ноги.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у гостях, у Єлисейському палаці, короля Данії Фредеріка X і його дружину — королеву Мері, які приїхали до Франції з триденним державним візитом.
Перша леді Франції продемонструвала стильний образ у чорному ансамблі. Вона одягла сукню улюбленої довжини — міні, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Лук Бріжит доповнила чорним вкороченим жакетом у мілітарі стилі із золотими ґудзиками. Взута вона була у коричневі гостроносі туфлі на шпильках із фірмовою монограмою бренду Louis Vuitton.
Аутфіт пані Макрон доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, широким золотим браслетом і каблучками з камінням.
Королева Мері обрала для своєї появи вишуканий білосніжний образ від Модного дому Dior, який мав контрастний вигляд із вбранням першої леді.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у чорному светрі і мініспідниці зустрілася з першою леді Бразилії.