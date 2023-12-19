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Знову в різдвяному образі: королева Летиція викликала фурор новим образом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Знову в різдвяному образі: королева Летиція викликала фурор новим образом

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Іспанії сьогодні з'явилася на публіці в червоно-чорному образі.

Її Величність була присутня на щорічних зборах директорів Інститутів Сервантеса в Культурному центрі Німеєра в Авілесі.

Це один із фінальних виходів королівської особи напередодні Різдва та зимових канікул. Летиція вибрала для нової появи на публіці чорне пальто від Carolina Herrera, під яке одягла червону сукню з довгими рукавами і широким чорним поясом на талії. У руках королеви була невелика сумка Carolina Herrera, а доповнила образ вона високими чорними чоботами на підборах від Latouche.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

У вухах королеви Летиції були рубінові сережки-висячки, волосся вона розпустила і уклала, а також зробила традиційний насичений макіяж очей і зовсім трохи акцент на губах.

Цього тижня королева Летиція матиме ще кілька виходів. Чекаємо на них із нетерпінням.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно іспанська королівська родина показала свою різдвяну листівку 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
340
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