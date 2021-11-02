Знову у смарагдовій сукні: герцогиня Камілла з принцом Чарльзом відвідали вечірній прийом

Знову у смарагдовій сукні: герцогиня Камілла з принцом Чарльзом відвідали вечірній прийом

Герцогиня Корнуольська та її чоловік принц Чарльз перебувають на саміті ООН з клімату COP26 у Глазго, вШотландії.

Саміт ООН з клімату у Глазго збирає лідерів з усього світу у найбільшому місті Шотландії, щоб викласти своє бачення вирішення загальної проблеми глобального потепління. Вчора вдень королівське подружжя вперше постало перед камерами фотографів, а ввечері відвідало прийом.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

На нього 74-річна Камілла прибула у смарагдовій сукні довжини нижче колін з ґудзиками посередині, яке одягнула у поєднанні з прозорими чорними колготами та гостроносими шкіряними туфлями на підборах.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

На зап'ясті у Камілли був годинник на чорному ремінці, на пальці дві каблучки – заручна і весільна, а на іншій руці був золотий браслет. Герцогиня накинула поверх сукні чорну кейп-накидку та зробила акуратну зачіску.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Ангела Меркель та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Зазнімкували герцогиню під час бесіди з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Герцогиня Корнуольська та Джастін Трюдо / Associated Press

На вечірньому прийомі також були герцогиня Кембриджська та принц Вільям. Кейт цього вечора сяяла в синій сукні від Eponine з кутюрної колекції весна-літо 2020 і синіх замшевих туфлях-човниках на підборах.

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Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Глазго (9 фото)

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