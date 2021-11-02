Знову у смарагдовій сукні: герцогиня Камілла з принцом Чарльзом відвідали вечірній прийом

Герцогиня Корнуольська та її чоловік принц Чарльз перебувають на саміті ООН з клімату COP26 у Глазго, вШотландії.
Саміт ООН з клімату у Глазго збирає лідерів з усього світу у найбільшому місті Шотландії, щоб викласти своє бачення вирішення загальної проблеми глобального потепління. Вчора вдень королівське подружжя вперше постало перед камерами фотографів, а ввечері відвідало прийом.
На нього 74-річна Камілла прибула у смарагдовій сукні довжини нижче колін з ґудзиками посередині, яке одягнула у поєднанні з прозорими чорними колготами та гостроносими шкіряними туфлями на підборах.
На зап'ясті у Камілли був годинник на чорному ремінці, на пальці дві каблучки – заручна і весільна, а на іншій руці був золотий браслет. Герцогиня накинула поверх сукні чорну кейп-накидку та зробила акуратну зачіску.
Зазнімкували герцогиню під час бесіди з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
На вечірньому прийомі також були герцогиня Кембриджська та принц Вільям. Кейт цього вечора сяяла в синій сукні від Eponine з кутюрної колекції весна-літо 2020 і синіх замшевих туфлях-човниках на підборах.
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