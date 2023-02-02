Знов у смарагдовому вбранні: королева Камілла приїхала до книгарні

У королеви Камілли сьогодні був насичений день. Вона відвідала благодійну книгарню Book Aid International у Лондоні, а також центр Coram Beanstalk.

У Book Aid International у Лондоні Камілла познайомилася зі співробітниками і дізналася більше про їхню місію. Ця організація відправляє широкий спектр книжок спільнотам, які цього потребують, у всьому світі, від дитячих книжок до матеріалів для читання та підручників для особистого розвитку. Камілла, як відомо, дуже любить книжки та читання. Під час візиту вона побувала на складі, заповненому книгами, отриманими від благодійної організації, перш ніж їх було відправлено.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Пізніше Камілла приєдналася до співробітників та волонтерів центру Coram Beanstalk, де читачі добровільно допомагають дітям читати, щоб відсвяткувати 50-річчя ініціативи.

Цього дня для королівської прогулянки Камілла обрала смарагдовий короткий жакет та спідницю, під жакетом була блузка білого кольору. Взута Камілла була у високі замшеві чоботи. З прикрас одягла сережки-кліпси з перлами та зробила макіяж та зачіску.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу, дружина короля Чарльза створила свій власний книжковий клуб і протягом багатьох років підтримувала кілька проєктів, присвячених читанню як для дорослих, так і для дітей.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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