Знову у сукні в горох: принцеса Уельська на світському заході

Принцеса Уельська відвідала "Вулиці Хоуп" у Саутгемптоні, у житловому районі, де опробується новий підхід до підтримки жінок у системі правосуддя.

41-річна принцеса приїхала, щоб офіційно відкрити новий простір. "Хоуп-стріт" була спроектована та розроблена благодійною організацією One Small Thing, яка працює над покращенням системи правосуддя для жінок та дітей.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Пілотний проєкт покликаний продемонструвати новий підхід до жінок у системі правосуддя та може покращити результати для суспільства, надаючи план, який можна масштабувати по всій країні, пише People з посиланням на заяву Кенсінгтонського палацу.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт здійснила екскурсію абсолютно новим об'єктом, дізналася більше про конкретну підтримку, яку отримають резиденти, і провела час з персоналом та іншими партнерами, які довели пілотну програму до завершення.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська одягла темно-синю шовкову сукню з принтом у горох від Alessandra Rich з бантом на грудях і перлинними ґудзиками, взула туфлі з ремінцями та білим носком теж від Alessandra Rich, в руках тримала маленьку білу сумку від Mulberry, а з прикрас одягла золоті сережки із перлинною підвіскою від shyla.london. У Кетрін було розпущене і красиво укладене волосся, а на обличчі легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, один з нещодавніх виходів Кейт розкритикували шанувальники. І все через аксесуар, який принцеса підібрала до образу.

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