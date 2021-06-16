Знову в білому: Юлія Тимошенко у сукні-футлярі приїхала до Полтави

60-річна народна депутатка останнім часом полюбила луки білого кольору.

Юлія Тимошенко сьогодні, 16 червня, приїхала до Полтави, де виступила перед людьми на народному віче на захист землі від розпродажу.

На сцені нардепка з'явилася у білосніжному вбранні, яке складалося із сукні-футляра довжини міді та жакета на золотій блискавці.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт політикиня доповнила кремовими босоніжками на високій платформі та шпильках. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на обличчі – оптичні окуляри. Волосся вона зібрала в її улюблену останнім часом зачіску з пучком-мушлею та випущеними спереду пасмами.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, вчора на ефірі одної із телепередач Тимошенко продемонструвала цікавий стильний аутфіт. На ній було світле картате вбрання, яке складалося із сукні довжини міді приталеного крою та жакету із оздоблювальним стібком та темними ґудзиками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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