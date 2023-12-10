Знову в червоній сукні: королева Матильда сходила до музею

Королеву Бельгії Матильду можна побачити у яскравих луках не рідше, ніж її нідерландську колегу – королеву Максиму.

Нещодавно король та королева відвідували з візитом Німеччину. Подружжя відвідало Картинну галерею старих майстрів у Дрездені Galerie Alte Meister, де Її Величність з'явилася в червоній сукні міді від Dior і підібрала головний убір цього ж кольору. У руках Матильда тримала бежеві шкіряні рукавички і була взута в замшеві туфлі-човники на підборах.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Її Величність зробила зачіску, одягла сережки з діамантами та зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, в Німеччині королева Матильда і король Філіп також відвідали банкет, який організувало для них президентське подружжя Німеччини. На ньому королева сяяла у бордовій оксамитовій сукні Armani Prive з відкритими плечима та пікантним акцентом на декольте, а також була у тіарі Дев'яти Провінцій.

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

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