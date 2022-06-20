Знову в капелюсі дружини: Майк Тіндалл приміряв аксесуар онуки королеви Єлизавети II

Цього року онука королеви Зара Тіндалл та її чоловік Майк кілька разів приїжджали на королівські кінні перегони Royal Ascot. У чоловіка Зари чудове почуття гумору, чоловік знову пожартував, примірявши капелюшок своєї дружини.

Майк опублікував у своєму Instagram фото на якому зображений у фраку в тому самому, який одягав на королівські перегони в Аскоті, а на голові у нього був зелений капелюх з плетеними елементами та рожевими квітами від бренду JBH Millinery, в якому Зара якраз і з'явилася на цьому заході.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше під час святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II Майк Тіндалл жартома приміряв один із капелюшків своєї дружини Зари, а знімком ділився у своєму блогу в Instagram. Підписники тоді оцінили його чудове почуття гумору.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Instagram Майка Тіндалла

Мабуть, Майк вирішив продовжити цю смішну традицію та веселити своїх підписників і надалі.

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До речі, у суботу, 18 червня, Майк та Зара відсвяткували 4-річчя своєї молодшої доньки Лени Тіндалл. У блогу Майк також показав, як вони з дружиною готувалися до свята та позували перед камерою з кульками в руках.

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