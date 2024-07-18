Знову в кросівках: королева Летиція відвідала захід у палаці у Мадриді

17 липня король Філіп, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали засідання Ради піклувальників Іспанського комітету United World Colleges Foundation (UWC España), яке відбулося у палаці Ла-Сарсуела в Мадриді. На зустрічі також побували спонсори стипендій та студенти.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

51-річна Летиція, яка нещодавно травмувала ногу, знову з'явилася в білих кросівках від бренду Vivobarefoot. Схоже, що після кількох днів на підборах (хоч і не високих) королева знову змушена одягти зручніше взуття.

Носила кросівки вона з блакитним костюмом від бренду El Corte Inglés, який складався із блейзера та вільних штанів зі стрілками. Також на Летиції був білий топ з ніжним мереживним оздобленням на горловині та пара лаконічних сережок у вухах. Волосся королева розпустила та зробила яскравий макіяж на обличчі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цей захід відбувся наступного дня після того, як Летиція разом Леонор та чоловіком Філіпом відвідала місто Марін. Вони побували на заході у Військово-морському військовому училищі. Того дня для виходу у світ 51-річна жінка обрала лаконічну сукню чорного кольору з вафельної тканини від свого улюбленого бренду Carolina Herrera, яку носила в поєднанні з бежевими аксесуарами: клатчем від Adolfo Domínguez і босоніжками від & Other Stories.

Королева Летиція та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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