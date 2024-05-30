Знову в міні: 71-річна Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги під час прогулянки парком

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон у межах свого офіційного триденного візиту до Німеччини зустрілися з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром і його дружиною – Елькою Бюденбендер.

Разом вони прогулялися парком замку Вілкінхеге.

Бріжит та Еммануель Макрони, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Президентське подружжя Франції також взяли участь у церемонії підписання гостьової книги в Мюнстері. На заході також була присутня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Цього дня Бріжит продемонструвала ефектний аутфіт у чорному вбранні, яке складалося з жакета складного крою із золотими ґудзиками на одному плечі та короткої сукні. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Взута вона була у чорні туфлі на шпильках, а на плечі у неї висіла сумка в тон.

Перша леді доповнила лук зачіскою з локонами, улюбленим макіяжем смокі-айс, золотим браслетом, годинником із чорним шкіряним ремінцем і каблучкою з великим діамантом.

Нагадаємо, фотографи зазнімкували милий момент, як Бріжит Макрон лагідно взялася рукою за шию чоловіка і ніжно його поцілувала на сцені.

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