Знову в мініспідниці: принцеса Греції Марія-Олімпія продемонструвала стрункі ноги

Єдина дочка і старша дитина грецького принца Павлоса і кронпринцеси Греції Марі-Шанталь відвідала вечірку, яку організував готель Raffles у Лондоні. Вони запустили рекламну кампанію під назвою The Butler Did It, в якій задіяли модель Тіма Істо, відомого численними зніманнями для знаних брендів.

Цього разу він в образі дворецького з’явився на заході та сфотографувався з 29-річною принцесою. Марія-Олімпія одягла спідницю від Saint Laurent синього кольору, що була оздоблена складками та мереживом на подолі, а носила її у поєднанні із зеленим топом. Також лук принцеса доповнила гостроносими туфлями та прикрасами від Tiffany & Co.

Деталі образу Олімпія також показала в Instagram.

До Лондона вона повернулася після того, як повеселилася в США — принцеса насолоджувалася світським життям у Нью-Йорку, де відвідала Тиждень моди, а зокрема показ бренду Brandon Maxwell.

