ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Знову в мініспідниці: принцеса Греції Марія-Олімпія продемонструвала стрункі ноги

Вона не виконує королівських обов'язків, тому працює моделлю та активно відвідує вечірки й інші світські заходи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марія-Олімпія

Марія-Олімпія на вечірці / © Getty Images

Єдина дочка і старша дитина грецького принца Павлоса і кронпринцеси Греції Марі-Шанталь відвідала вечірку, яку організував готель Raffles у Лондоні. Вони запустили рекламну кампанію під назвою The Butler Did It, в якій задіяли модель Тіма Істо, відомого численними зніманнями для знаних брендів.

Цього разу він в образі дворецького з’явився на заході та сфотографувався з 29-річною принцесою. Марія-Олімпія одягла спідницю від Saint Laurent синього кольору, що була оздоблена складками та мереживом на подолі, а носила її у поєднанні із зеленим топом. Також лук принцеса доповнила гостроносими туфлями та прикрасами від Tiffany & Co.

Тім Істо і Марія-Олімпія / © Getty Images

Тім Істо і Марія-Олімпія / © Getty Images

Деталі образу Олімпія також показала в Instagram.

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

До Лондона вона повернулася після того, як повеселилася в США — принцеса насолоджувалася світським життям у Нью-Йорку, де відвідала Тиждень моди, а зокрема показ бренду Brandon Maxwell.

Марія-Олімпія / © Getty Images

Марія-Олімпія / © Getty Images

Світські виходи принцеси Греції Марії-Олімпії (17 фото)

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie