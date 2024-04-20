Знову в окулярах і строгому костюмі: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала пам'ятний захід

Перша леді Франції обрала для свого виходу стриманий аутфіт.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали національне вшанування французької журналістки, професорки літератури та письменниці Маріз Конде у Національній бібліотеці Франції у Парижі.
Там перша леді постала у строгому чорному костюмі і чорній водолазці. На обличчі у неї були оптичні окуляри у чорній оправі.
Свій образ Бріжит доповнила зачіскою з прикореневим об'ємом та улюбленим макіяжем смокі-айс.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, на книжковий фестиваль Бріжит Макрон прийшла у жакеті у стилі мілітарі із золотими ґудзиками.
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