Знову в окулярах і строгому костюмі: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала пам'ятний захід

Перша леді Франції обрала для свого виходу стриманий аутфіт.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали національне вшанування французької журналістки, професорки літератури та письменниці Маріз Конде у Національній бібліотеці Франції у Парижі.

Там перша леді постала у строгому чорному костюмі і чорній водолазці. На обличчі у неї були оптичні окуляри у чорній оправі.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Свій образ Бріжит доповнила зачіскою з прикореневим об'ємом та улюбленим макіяжем смокі-айс.

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, на книжковий фестиваль Бріжит Макрон прийшла у жакеті у стилі мілітарі із золотими ґудзиками.

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