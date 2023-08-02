Знову в серцях та рюшах: бельгійська принцеса Дельфіна одягла блузу зі своїм авторським принтом

Дельфіна — позашлюбна дочка колишнього короля Бельгії Альберта II і до 1 жовтня 2020 року носила ім'я Дельфіна Боель. Жінка багато років намагалася довести, що є дочкою колишнього монарха, батька чинного короля Бельгії Філіпа. Після того, як через суд Дельфіну визнали принцесою Бельгії, вона часто бере участь у різних заходах і виконує свої королівські обов'язки.

Зокрема 31 липня принцеса відвідала церемонію нагородження та презентацію фотовиставки, присвяченої 30-річчю від дня смерті короля Бельгії Бодуена та поклала квіти до його пам'ятника. Захід відбувся у Брюсселі.

Перед камерами Дельфіна з'явилася в червоних широких штанах, які неабияк пом'ялися і мали неохайний вигляд, а також блакитній блізі в принт у вигляді сердечок.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Getty Images

На рукавах у блузки були манжети-рюші, а принт є її власною розробкою. Цей малюнок жінка використовує у всіх своїх роботах – вона відома художниця та скульпторка.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно разом із подібним принтом Дельфіна з'явилася на іншому заході — Національному дні Бельгії. Її дивна сукня з сердечками дуже нагадувала недавнє вбрання принцеси Уельської.

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