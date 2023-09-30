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Знову в штанному костюмі: принцеса Кейт з'явилася на зустрічі у Віндзорському замку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Знову в штанному костюмі: принцеса Кейт з'явилася на зустрічі у Віндзорському замку

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські зустрілися цього тижня з генеральним директором Apple Тімом Куком у Віндзорському замку.

Знімками цієї зустрічі поділився сам Кук на своїй сторінці в твітері.

"Для мене було справжньою честю зустрітися з принцом і принцесою Уельськими. У нас відбулася чудова та широка дискусія про навколишнє середовище, психічне здоров'я та інші питання, які дуже багато означають для всіх нас", — написав Тім Кук у соціальній мережі на X (раніше відомою як Twitter).

Відомо, що зустріч відбулася під егідою принца Вільяма у ролі президента премії Earthshot Prize. Тріо обговорило наступну церемонію нагородження, яка представить нові рішення деяких проблем планети у Сінгапурі, 7 листопада. На жаль, принцеса Уельська не приєднається до свого чоловіка на цій церемонії.

Принцеса на зустріч приїхала в чорному штанному костюмі в смужку від Holland Cooper під який одягла бежеву водолазку. З прикрас на Кейт були золоті сережки-кільця від Spells of Love. Принц Вільям був у піджаку, блакитній сорочці та штанях.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені алкогольні напої Кейт та Вільяма.

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Дата публікації
Перегляди
671
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