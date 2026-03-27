Знову в сідлі: Зара Тіндалл взяла участь у кінних змаганнях
Дочка принцеси Анни взяла участь у кінних змаганнях Barbury Horse Trials на фермі Sharpridge Farm у Марлборо.
44-річна Зара Тіндалл сяяла від щастя, беручи участь у кінних змаганнях зі своїм вірним конем Шоутаймом. Вона мала спортивний вигляд у своєму темно-синьому та білому костюмі для верхової їзди, що включає шолом та чоботи.
Зара повернулася до змагань, після того, як на початку цього місяця спостерігала за кінними перегонами в Челтнемі, але не брала в них участі. Тоді разом із своїм чоловіком Майком Зара відвідала три дні змагань. До них також приєднався брат Зари - Пітер Філліпс і його наречена Гаррієт Сперлінг.
Зара Тіндалл як директорка іподрому Челтнем, відвідувала фестиваль щодня, приєднавшись до королеви Камілли, принцеси Анни та матері принцеси Уельської — Керол Міддлтон, на Жіночому дні.