Знову в стразах та пір'ї: британська аристократка з'явилася на червоній доріжці в Каннах у пікантному луку
Британська аристократка не могла пропустити таку подію як Канський кінофестиваль і вийшла на червону доріжку.
Колишня модель і світська левиця була присутня на показі фільму «Життя жінки» під час 79-го щорічного Каннського кінофестивалю у Палаці фестивалів у Каннах.
49-річна леді Вікторія з'явилася перед камерами у білій прозорій сукні на бретельках, прикрашеній камінням та стразами, а також пір'ям. До вбрання Герві підібрала босоніжки, посипані камінням на підборах, а в руках тримала клатч у вигляді червоної губної помади. Також тусовщиця зробила макіяж і одягла сережки-вісячки теж з камінням, волосся накрутила локонами та нафарбувала нігті світло-рожевим лаком. На її пальцях було кілька золотих каблучок, а на зап'ясті браслет.
