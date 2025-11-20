ТСН у соціальних мережах

Суспільство
97
1 хв

Знову в сукні матері: принцеса Катаріна-Амалія в розкішному образі з’явилася на публіці

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дочка спадкоємиця — принцеса Катаріна-Амалія взяли участь у спеціальному спільному засіданні Сенату та Палати представників, центральною темою якого стала 80-та річниця закінчення Другої світової війни.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія та король Віллем-Олександр

Принцеса Катаріна-Амалія і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Спільна поява батька та доньки демонструє, що принцеса Оранська дедалі більше звикає до офіційних справ та обов’язків, як спадкоємиця престолу. На заході юна принцеса з’явилася у сукні, яка позичила у гардеробі своєї матері королеви Максими.

Цю сукню Natan Couture королева Максима одягала 2021 року, коли відвідувала Державну раду, на якій вперше з’явилася тоді її 18-річна дочка Катаріна-Амалія.

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима в цій самій сукні Natan Couture / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима в цій самій сукні Natan Couture / © Getty Images

Цього разу її дочка з’явилася на публічному заході у цьому самому гарному вбранні, яке доповнила бордовим кейп-пальтом, тонким ремінцем на талії та крокодилячим клатчем. Амалія носила волосся розпущеним, зробила легкий макіяж і одягла великі золоті сережки у вуха, а взута була в замшеві туфлі-човники на підборах.

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому смугастому костюмі, одягнув білу сорочку та світло-блакитну краватку.

Принцеса Катаріна-Амалия і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалия і король Віллем-Олександр / © Getty Images

До речі, нагадаємо, раніше принцеса Катаріна-Амалія вже носила сукню, яку також одягала її мати Максима, а також бабуся принцеса Беатрікс.

