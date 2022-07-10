Знову в сукні в горох: герцогиня Кейт приїхала на Вімблдон із чоловіком та сином

Герцог та герцогиня Кембриджські приїхали подивитися на чоловічий фінал Вімблдонського тенісного турніру та взяли із собою старшого сина принца Джорджа. Цього місяця хлопчику виповниться дев'ять років.

Королівська пара разом із сином приїхали подивитися, як Новак Джокович та Нік Кіргіос змагатимуться сьогодні на Центральному корті у фіналі Вімблдонського чоловічого одиночного розряду.

Герцогиня Кейт із сином Джорджем / Фото: Getty Images

Кейт і Вільям із сином Джорджем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

40-річна герцогиня Кейт знову продемонструвала образ у сукні від свого улюбленого британського дизайнера Alessandra Rich. Темно-синю сукню в горох із оборкою і баскою вартістю 1335 фунтів стерлінгів Кетрін поєднала, схоже, з тими самими білими туфлями-слінгбеками на підборах, у яких була на турнірі кілька днів тому. До речі, того ж дня на Кейт була блакитна сукня у горох від Alessandra Rich.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

А раніше на королівських кінних перегонах в Аскоті герцогиня Кембриджська з'являлася у білій сукні у чорний горох теж від цього ж бренду.

Кейт і Вільям в Аскоті / Фото: Associated Press

Сукні в горох безперечно у фаворитах у Кейт цього сезону.

Принц Вільям сьогодні одягнений у сірий піджак та темні штани, а їхній син Джордж – у синій костюм. До речі, принц Джордж є шанувальником тенісу і брав приватні уроки у Роджера Федерера ще 2019 року.

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