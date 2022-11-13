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Знову відкрила плечі та спину: королева Летиція одягла цікаве вбрання на світську церемонію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Знову відкрила плечі та спину: королева Летиція одягла цікаве вбрання на світську церемонію

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король і королева Іспанії відвідали 35-ту церемонію вручення премії Macael в Альмерії.

50-річна мати двох дітей королева Летиція в розкішній сукні сяяла на церемонії вручення премії Macael Awards, заснованої 1985 року з метою визнання професіоналів, які досягли успіху в галузі архітектури, ремесел та дизайну на національному та міжнародному рівні.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images
Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Сукню з відкритими плечима і спиною Летиція доповнила сережками з розсипом діамантів, гарним вечірнім макіяжем та зачіскою, а взута була у бежеві лаковані туфлі на підборах і без задників. Король Філіп одягнув чорний костюм, білу сорочку та фіолетову краватку, щоб разом із дружиною вручити нагороди.

Останнім часом королева Летиція все частіше вибирає для виходів екстравагантне вбрання з відкритими плечима чи спиною.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

На святкуванні 175-річчя Великого театру "Лісео" у Gran Teatre Del Liceu у Барселоні вона з'явилася у сукні-максі з одним відкритим плечем від Carolina Herrera.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також раніше ми бачили вихід королеви у сукні з оголеною спиною. Вони з Філіпом приїжджали на відкриття нового театрального сезону у Королівському театрі у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
412
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