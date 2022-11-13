Знову відкрила плечі та спину: королева Летиція одягла цікаве вбрання на світську церемонію

Король і королева Іспанії відвідали 35-ту церемонію вручення премії Macael в Альмерії.
50-річна мати двох дітей королева Летиція в розкішній сукні сяяла на церемонії вручення премії Macael Awards, заснованої 1985 року з метою визнання професіоналів, які досягли успіху в галузі архітектури, ремесел та дизайну на національному та міжнародному рівні.
Сукню з відкритими плечима і спиною Летиція доповнила сережками з розсипом діамантів, гарним вечірнім макіяжем та зачіскою, а взута була у бежеві лаковані туфлі на підборах і без задників. Король Філіп одягнув чорний костюм, білу сорочку та фіолетову краватку, щоб разом із дружиною вручити нагороди.
Останнім часом королева Летиція все частіше вибирає для виходів екстравагантне вбрання з відкритими плечима чи спиною.
На святкуванні 175-річчя Великого театру "Лісео" у Gran Teatre Del Liceu у Барселоні вона з'явилася у сукні-максі з одним відкритим плечем від Carolina Herrera.
Також раніше ми бачили вихід королеви у сукні з оголеною спиною. Вони з Філіпом приїжджали на відкриття нового театрального сезону у Королівському театрі у Мадриді.
Читайте також: