Знову відмовилася від бюстгальтера: Меган Маркл з'явилася в новому образі на публіці

Під час візиту до Нігерії Меган продемонструвала кілька різних образів, які не залишилися поза увагою публіки.

Після прийому в Будинку губернатора в Лагосі, де Меган з'явилася в жовтій сукні Carolina Herrera, вони з принцом Гаррі відвідали матч з поло, де герцогиня Сассекська з'явилася в бежевій сукні з принтом від Johanna Ortiz, яку одягла без бюстгальтера, доповнивши лук великими чорними сонцезахисними окулярами Hmerrick і сережками-висячками з камінням.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

На зап'ясті у Меган були ті самі браслети – тенісний від Ariel Gordon Jewelry, Сartier і ще один браслет від Lorraine Schwartz, а на пальцях у неї сяяло кілька каблучок.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Під час цієї поїздки герцогиня Сассекська вже з'являлася на заході в сукні, яку також одягла без бюстгальтера, коли приїздила на волейбольний матч у місцевій благодійній організації "Нігерія нескорена". Це була максісукня на бретельках від Johanna Ortiz з вирізом у вигляді ромба на грудях і розрізом на подолі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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