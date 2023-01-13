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Знову винен вітер: із укладанням принцеси Уельської стався конфуз

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2209
Час на прочитання
1 хв
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Знову винен вітер: із укладанням принцеси Уельської стався конфуз

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Учора принц та принцеса Уельські відвідали перший публічний захід після новорічних канікул та прибули до Ліверпуля.

Там пара відкрила нову лікарню Королівського університету Ліверпуля. Ми вже показували вам образ принцеси Кейт, вона мала стриманий вигляд, але була стильною, а також усміхненою. Пара відвідала місто через кілька днів після того, як вийшли мемуари принца Гаррі, в яких він розповів досить прикрі речі про принцесу та її стосунки з Меган Маркл.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Навіть вітряна погода не зіпсувала настрій Кетрін. Довге волосся принцеси було розпущене і злегка накручене локонами внизу, але вітер був такої сили, що локони здіймалися до гори і навіть трохи заплутувалися.

Така ситуація часто відбувається з королевою Каміллою і ми вам показували цілу добірку фото, на яких Камілла з розпатланим укладанням.

Принцеса Кейт / © Getty Images
Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Також дуже цікаво завжди спостерігати за зачісками екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Днями він також потрапив до об'єктивів вуличних фотографів.

Принцеса Кейт / © Getty Images
Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
2209
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