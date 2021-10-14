Знову вийшла з тростиною: королева Єлизавета II в рожевому пальті приїхала до Уельсу

Для королеви Єлизавети II цей тиждень видався дуже активним.
95-річна королева відвідала Кардіфф, щоб відкрити останню сесію валлійського парламенту. В рожевому пальті від Stewart Parvin, прикрашеному брошкою з валлійського нарциса (символізує національну квітку Уельсу) і капелюсі від Рейчел Тревор-Морган, королева мала чудовий вигляд. Другий раз на цьому тижні вона використовувала спеціальну тростину для підтримки.
Монархиня була в чорних туфлях, рукавичках і в руках тримала сумку від Launer. Перлинний гарнітур, як завжди, чудово підкреслював образ королеви.
У своїй промові валлійцям Її Величність сказала: "Нещодавній час багато в чому зблизив нас. Ми всі в боргу перед тими, хто так добре впорався з викликами останніх 18 місяців — від ключових співробітників до волонтерів, які так багато зробили для служіння своїм громадам. Вони є яскравими прикладами духу, заради якого Уельські люди так відомі, дух, з яким я особисто стикалася так багато разів".
Єлизавету II на заході супроводжував син принц Чарльз і його дружина Камілла. Також на цьому тижні Єлизавета II відвідувала службу у Вестмінстерському абатстві разом з дочкою принцесою Анною і дала аудієнцію в Букінгемському палаці.
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