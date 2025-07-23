Знову всі разом: бельгійська королівська сім’я на заході в брюссельському парку

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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Королева Матильда і король Філіп, а також четверо їхніх дітей — принцеси Єлизавета та Елеонора, а також принци Еммануель та Габріель побували на «Вечірці у парку», організованій на честь Національного дня 2025 року у брюссельському парку.

На цьому заході Матильда з’явилася в молочно-білій сукні-сорочці з флористичним принтом та зав’язками на талії, поєднуючи вбрання зі схожими туфлями-човниками на підборах. Вона доповнила образ золотими сережками із зеленим камінням, що добре пасували до її сукні, зробила зачіску та макіяж, а в руках тримала букет квітів.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Її старша дочка принцеса Єлизавета одяглася в джинсову сукню без рукавів з принтом від Erdem, туфлі на підборах Gianvito Rossi і одягла пару сережок від Giorgio Armani. А молодша Елеонора була у зеленій сукні-міді з численними квітковими візерунками.

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Раніше сім’я також разом відвідувала урочистий концерт та шоу з феєрверками, лазерами та дронами у Парку п’ятдесятиріччя Брюсселі.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

А ще напередодні була присутня на месі у соборі Святих Михаїла та Гудули.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images