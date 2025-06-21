ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Знову викликала багато запитань: королева Камілла вийшла на публіку із сумкою, названою на честь Діани

Її Величність не побоялася критики і вийшла у світ з особливим аксесуаром.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

На четвертий день знаменитих королівських кінних перегонів в Аскоті король Чарльз знову з'явився на публіці у компанії своєї дружини Камілли. Пара прибула за традицією в кареті на цей захід і була одягнена згідно з дрескодом.

Король носив світлий костюм-трійку і капелюх-циліндр, а от Камілла вибрала вбрання від улюбленого бренду Anna Valentine — вільну сукню білого кольору з рукавами три чверті і трохи розкльошену донизу.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Вбрання королеви було прикрашене вишивкою на комірі, манжетах та подолі. Також вона доповнила його білими туфлями на підборах, крислатим плетеним капелюхом з декоративним білим листям. На сукні королеви можна побачити діамантову брошку Strathmore Cross, у вухах сережки, а на зап'ясті її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels з блакитною конюшиною.

Але найбільше у цьому луку увагу привернула сумка Її Величності, адже вона знову не побоялася вийти на публіку з моделлю Lady Dior, яку названо брендом на честь покійної принцеси Діани.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Колишня дружина Чарльза дуже любила цей аксесуар і часто з ним з'являлася на публіці.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Камілла з сумкою Dior виходить у світ не вперше. Також вона доповнила свій образ цим аксесуаром на Вімблдонському чемпіонаті минулого року.

Камілла Паркер-Боулз / © Getty Images

Камілла Паркер-Боулз / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / © Getty Images

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie