Знову викликала багато запитань: королева Камілла вийшла на публіку із сумкою, названою на честь Діани

Королева Камілла / © Getty Images

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На четвертий день знаменитих королівських кінних перегонів в Аскоті король Чарльз знову з'явився на публіці у компанії своєї дружини Камілли. Пара прибула за традицією в кареті на цей захід і була одягнена згідно з дрескодом.

Король носив світлий костюм-трійку і капелюх-циліндр, а от Камілла вибрала вбрання від улюбленого бренду Anna Valentine — вільну сукню білого кольору з рукавами три чверті і трохи розкльошену донизу.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Вбрання королеви було прикрашене вишивкою на комірі, манжетах та подолі. Також вона доповнила його білими туфлями на підборах, крислатим плетеним капелюхом з декоративним білим листям. На сукні королеви можна побачити діамантову брошку Strathmore Cross, у вухах сережки, а на зап'ясті її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels з блакитною конюшиною.

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Але найбільше у цьому луку увагу привернула сумка Її Величності, адже вона знову не побоялася вийти на публіку з моделлю Lady Dior, яку названо брендом на честь покійної принцеси Діани.

Королева Камілла / © Getty Images

Колишня дружина Чарльза дуже любила цей аксесуар і часто з ним з'являлася на публіці.

Принцеса Діана / © Getty Images

Камілла з сумкою Dior виходить у світ не вперше. Також вона доповнила свій образ цим аксесуаром на Вімблдонському чемпіонаті минулого року.

Камілла Паркер-Боулз / © Getty Images Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images Зачіски герцогині Камілли / © Getty Images Герцогиня Камілла і принц Чарльз / © Getty Images