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Знову викликала багато запитань: королева Камілла вийшла на публіку із сумкою, названою на честь Діани
Її Величність не побоялася критики і вийшла у світ з особливим аксесуаром.
На четвертий день знаменитих королівських кінних перегонів в Аскоті король Чарльз знову з'явився на публіці у компанії своєї дружини Камілли. Пара прибула за традицією в кареті на цей захід і була одягнена згідно з дрескодом.
Король носив світлий костюм-трійку і капелюх-циліндр, а от Камілла вибрала вбрання від улюбленого бренду Anna Valentine — вільну сукню білого кольору з рукавами три чверті і трохи розкльошену донизу.
Вбрання королеви було прикрашене вишивкою на комірі, манжетах та подолі. Також вона доповнила його білими туфлями на підборах, крислатим плетеним капелюхом з декоративним білим листям. На сукні королеви можна побачити діамантову брошку Strathmore Cross, у вухах сережки, а на зап'ясті її улюблений браслет від Van Cleef & Arpels з блакитною конюшиною.
Але найбільше у цьому луку увагу привернула сумка Її Величності, адже вона знову не побоялася вийти на публіку з моделлю Lady Dior, яку названо брендом на честь покійної принцеси Діани.
Колишня дружина Чарльза дуже любила цей аксесуар і часто з ним з'являлася на публіці.
Камілла з сумкою Dior виходить у світ не вперше. Також вона доповнила свій образ цим аксесуаром на Вімблдонському чемпіонаті минулого року.