Знову їдуть до Британії: що відомо про новий візит Меган та Гаррі до королеви Єлизавети II

Герцог та герцогиня Сассекські знову збираються до Великої Британії. Візит запланований на вересень та стане першим після того, як пара приїжджала на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Повідомляється, що Гаррі та Меган відвідають два благодійні заходи та прев'ю Invictus Games у Німеччині.

Пара вирушить до Манчестера на Всесвітній саміт One Young World Summit, захід, в якому візьмуть участь молоді лідери з більш ніж 190 країн, що відбудеться 5 вересня, пише Daily Mail.

Потім Гаррі та Меган вирушать до Німеччини на захід Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, а 8 вересня повернуться до Великої Британії на церемонію нагородження WellChild Awards.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська є радницею One Young World Summit разом з Джастіном Трюдо, сером Річардом Бренсоном та Джеймі Олівером.

Представник пари повідомив: "Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські раді відвідати кілька благодійних організацій, близьких їм на початку вересня".

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Поки що невідомо, чи приєднаються до пари їхні діти – трирічний син Арчі чи однорічна Лілібет. Це буде перший візит Сасекських після платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 року.

Інсайдери палацу тоді стверджували, що Сассекські " ледве провели 15 хвилин " з королевою під час ювілею, оскільки вона була надто зайнята. Цього разу зустріч теж малоймовірна, особливо тривала, оскільки в день їхнього візиту до Манчестера 5 вересня Консервативна партія якраз оголосить наступного прем'єр-міністра, незабаром після цього королева традиційно зустрінеться з ним.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що монархиня запросила Гаррі та Меган приїхати на літні канікули до Балморала, в Шотландії, де Її Величність зазвичай проводить свою відпустку. Але точно невідомо, наскільки вони правдиві і навіть якщо запрошення дійсно надходило, чи приїде пара в гості.

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