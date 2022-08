Знову їдуть до Британії: що відомо про новий візит Меган та Гаррі до королеви Єлизавети II

Повідомляється, що Гаррі та Меган відвідають два благодійні заходи та прев'ю Invictus Games у Німеччині.

Пара вирушить до Манчестера на Всесвітній саміт One Young World Summit, захід, в якому візьмуть участь молоді лідери з більш ніж 190 країн, що відбудеться 5 вересня, пише Daily Mail.

Потім Гаррі та Меган вирушать до Німеччини на захід Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, а 8 вересня повернуться до Великої Британії на церемонію нагородження WellChild Awards.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська є радницею One Young World Summit разом з Джастіном Трюдо, сером Річардом Бренсоном та Джеймі Олівером.

Представник пари повідомив: "Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські раді відвідати кілька благодійних організацій, близьких їм на початку вересня".

Поки що невідомо, чи приєднаються до пари їхні діти – трирічний син Арчі чи однорічна Лілібет. Це буде перший візит Сасекських після платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 року.

Інсайдери палацу тоді стверджували, що Сассекські " ледве провели 15 хвилин " з королевою під час ювілею, оскільки вона була надто зайнята. Цього разу зустріч теж малоймовірна, особливо тривала, оскільки в день їхнього візиту до Манчестера 5 вересня Консервативна партія якраз оголосить наступного прем'єр-міністра, незабаром після цього королева традиційно зустрінеться з ним.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що монархиня запросила Гаррі та Меган приїхати на літні канікули до Балморала, в Шотландії, де Її Величність зазвичай проводить свою відпустку. Але точно невідомо, наскільки вони правдиві і навіть якщо запрошення дійсно надходило, чи приїде пара в гості.

