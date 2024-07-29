Знову за старе: королеву Каміллу сфотографували за шкідливою звичкою

У королеви Камілли є одна шкідлива звичка і фотографи часто ловлять її під час цього заняття.
Днями Її Величність відвідала перегони в Аскоті, куди приїхала в дуже гарній сукні з принтом з синіми ірисами, в капелюсі з широкими крисами та у перлинних сережках-висячками. Її сфотографували на іподромі у компанії колишнього чоловіка Ендрю Паркер-Боулза.
Спостерігаючи за змаганнями, королева так нервувала, що знову гризла на публіці свої нігті. За цією шкідливою звичною Каміллу часто фотографували на публіці й раніше.
Іноді дружина Чарльза сама того не помічає, як гризе не лише нігті, а й, наприклад, сонцезахисні окуляри, які в цей момент тримає в руках.
На перегонах в Аскоті королева Камілла завжди дуже емоційна і не намагається приховати своїх емоцій.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо сестри королеви Камілли та експерти вважають, що це може зіпсувати їхні стосунки з дружиною Чарльза.
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