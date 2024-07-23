Знову за старе: принц Гаррі планує поїздку на батьківщину, але чи приєднається до нього Меган

Інсайдери повідомляють, що герцог Сассекський хоче провести якнайбільше часу зі своїм батьком королем Чарльзом, іншими родичами та зустрітися з друзями.

Повідомляється, що принц Гаррі "з тривогою" планує місячну поїздку до Великої Британії, щоб відвідати свою родину, але його дружина Меган Маркл та діти не поїдуть разом із ним.

Як пише express.co.uk, герцогиня Сассекська підтримує прагнення принца Гаррі відвідати Велику Британію, але сама не планує їхати з ним, бо побоюється за свою безпеку. Гаррі ж має намір провести в країні близько місяця і зустрітися з батьком Чарльзом, відвідати свою тітку принцесу Анну, яка нещодавно отримала струс мозку і побачиться з іншими родичами.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Поки що важко повірити, що принц Гаррі залишить сім'ю на місяць. Але, можливо, він прийняв запрошення батька Чарльза відвідати його на канікулах у Балморалі, де зазвичай улітку збирається вся родина.

39-річний чоловік прагне "відновити зв'язок" із королівською родиною. І місячна подорож допоможе йому провести більше часу з родичами. Меган же тим часом збирається офіційно запустити свій бренд American Riviera Orchard цього літа, і, швидше за все, залишиться у Сполучених Штатах.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого свого візиту принц Гаррі був у Британії в травні, приїжджаючи на 10-ту річницю Invictus Games. Але тоді король Чарльз не знайшов час, щоб зустрітися із сином.

Принц Гаррі в Лондоні в травні 2024 року / Фото: Associated Press

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