Знову за своє: королеву Каміллу заскочили за шкідливою звичкою

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали перший день, також відомий як Жіночий день, фестивалю Епсомського дербі на іподромі Епсом у Сурреї. Їхній кінь Трежер, виведений покійною королевою Єлизаветою, брав участь у змаганнях у Бетфред-Оукс. Епсомське дербі — найпрестижніша гонка сезону Флет, і вона була фаворитом покійної королеви Єлизавети II, яка регулярно відвідувала цей щорічний захід.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На заході Камілла справила враження своїм блакитним вбранням від бренду Bruce Oldfield, яке носила в поєднанні з капелюхом від Philip Treacy, а також туфлями від Eliot Zed та сумкою від Charlotte Elizabeth, з якою вже неодноразово з'являлася раніше. Завершували її лук прикраси та білі рукавички.

Однак був момент, який привернув увагу до королеви окрім образу — вона знову намагалася гризти нігті, проте завадили цьому її шкіряні рукавички. Фотографи зазнімкували дружину короля на трибунах, коли вона з рукою в роті нервово вболівала за свого коня.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, покійна королева Єлизавета II теж славилася тим, що мала шкідливу звичку і періодично гризла нігті. На доказ цього є багато фотографій, на яких видно, як королева, перебуваючи на різних заходах, гризе нігті.

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