Знову замінює королеву: принц Чарльз відвідав службу у Вестмінстерському абатстві

Поки королева Єлизавета II насолоджувалась вчора часом, проведеним на квітковій виставці в Челсі, її старший син та головний спадкоємець готувався відвідати новий офіційний захід.

Принц Уельський відвідав службу на честь Ордена Бані у Вестмінстерському абатстві. 73-річний Чарльз був у вишуканій червоній мантії із золотими прикрасами та довгим шлейфом поверх військової форми.

Така служба проводиться раз на чотири роки, на ній зазвичай вшановують офіцерів збройних сил і державних службовців.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Найпочесніший орден Бані – британський лицарський орден, заснований Георгом I 18 травня 1725 року. Ім'я походить від стародавнього обряду, коли претенденти не спали ніч напередодні обряду, тримали піст і молилися перед тим, як отримати лицарство. За старшинством у Британській системі нагород, орден посідає четверте місце після ордена Підв'язки, ордена Чортополоха та ордена св. Патріка.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Уельський виконує обов'язки Великого Магістра Почесного Ордену Бані. Спадкоємець вперше замінив королеву на цьому заході 2014 року і сьогодні знову присутній на ньому від імені Її Величності.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева вперше за 70 років не прийме королівського салюту на заході Trooping the Color, оскільки через проблеми з пересуванням вона продовжує делегувати деякі свої обов'язки старшим членам королівської сім'ї.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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