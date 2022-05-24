Знову замінює королеву: принц Чарльз відвідав службу у Вестмінстерському абатстві

Поки королева Єлизавета II насолоджувалась вчора часом, проведеним на квітковій виставці в Челсі, її старший син та головний спадкоємець готувався відвідати новий офіційний захід.
Принц Уельський відвідав службу на честь Ордена Бані у Вестмінстерському абатстві. 73-річний Чарльз був у вишуканій червоній мантії із золотими прикрасами та довгим шлейфом поверх військової форми.
Така служба проводиться раз на чотири роки, на ній зазвичай вшановують офіцерів збройних сил і державних службовців.
Найпочесніший орден Бані – британський лицарський орден, заснований Георгом I 18 травня 1725 року. Ім'я походить від стародавнього обряду, коли претенденти не спали ніч напередодні обряду, тримали піст і молилися перед тим, як отримати лицарство. За старшинством у Британській системі нагород, орден посідає четверте місце після ордена Підв'язки, ордена Чортополоха та ордена св. Патріка.
Принц Уельський виконує обов'язки Великого Магістра Почесного Ордену Бані. Спадкоємець вперше замінив королеву на цьому заході 2014 року і сьогодні знову присутній на ньому від імені Її Величності.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева вперше за 70 років не прийме королівського салюту на заході Trooping the Color, оскільки через проблеми з пересуванням вона продовжує делегувати деякі свої обов'язки старшим членам королівської сім'ї.
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