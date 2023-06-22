Знову затьмарили образами: королеви Максима та Матильда відвідали концерт у Брюсселі

Королева Бельгії Матильда та її чоловік король Філіп разом зі своїми королівськими гостями відвідали концерт, організований Нідерландами для бельгійського подружжя у Брюсселі.

52-річна королева Максима на урочистий вечір приїхала у плісованій золотій сукні на одне плече від JANTAMINIAU, яку вперше одягла на честь свого 40-річчя 2011 року.

До тону своєї сукні Максима одягла масивне діамантове кольє з великою підвіскою з бурштину, сережки, кілька браслетів і в руці тримала мініатюрний золотий клатч від Natan Couture та віяло.

Королева Матильда та королева Максима / Фото: Getty Images

Максима уклала своє світле волосся у вільні хвилі і зробила свій фірмовий коричневий димчастий макіяж очей.

50-річна королева Матильда обрала блискучу сріблясту сукню до підлоги з квітковими аплікаціями теж від бренду JANTAMINIAU і одягла кольє-лавровий вінок, який можна носити і, як кольє, і як тіару. На зап'ясті Матильда носила дорогоцінний браслет, у вухах у неї сяяли сережки. В руках вона тримала світлий клатч.

Король Філіп та король Віллем-Олександр мали не менш елегантний вигляд, ніж їхні дружини і були в чорних смокінгах, білих сорочках і з чорними краватками-метеликами.

Королева Матильда та король Філіп, король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше королівські особи у вечірніх сукнях та розкішних тіарах сяяли на урочистому бенкеті у палаці.

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