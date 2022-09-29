Знову зміни: королева Маргрете II позбавила онуків титулів принців та принцес

Поки король Чарльз III думає давати чи ні титули принців дітям Гаррі та Меган, у данському королівстві титули у дітей синів королеви Маргрете II забрали.

Данська королівська родина офіційно оголосила, що четверо онуків королеви Маргрете II втратять титули принца і принцеси від 1 січня 2023 року, посилаючись на приклад інших королівських домів.

Насамперед нововведення стосуються дітей молодшого сина Маргрети – принца Йоахіма – принців Ніколая та Фелікса (народжених від першої дружини Олександри), а також принца Генріка та принцеси Афіни (які народилися у другому шлюбі з принцесою Марі).

Натомість вони використовуватимуть титули графа чи графині де Монпеза (французький титул, який дістався всім нащадкам від дідуся принца-консорта Генріка, покійного чоловіка королеви Маргрете II).

Королева Маргрете II з онуками / Фото: Getty Images

Однак цей крок не торкнеться дітей старшого сина Маргрете і спадкоємця престолу кронпринца Фредеріка, який має двох синів і дві дочки від шлюбу з кронпринцесою Мері.

У заяві Данського королівського дому йдеться: "Рішення королеви відповідає аналогічним коригуванням, які інші королівські будинки внесли різними способами в останні роки. Своїм рішенням Її Величність Королева бажає створити основу для чотирьох онуків, щоб вони могли формувати своє власне життя не обмежуючись особливими міркуваннями та обов'язками, через формальну приналежність до Королівського дому Данії. Усі чотири онуки зберігають свої місця у порядку наступності".

Кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері, принцеса Марі та принц Йоахім / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2019 року шведський король Карл Густав XVI скоротив кількість членів сім'ї, які продовжуватимуть отримувати кошти платників податків і позбавив п'ятьох своїх онуків статусу королівської високості.

А король Великої Британії Чарльз III також збирається модернізувати монархію, тож титули дітей Сассекських теж під великим питанням.

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