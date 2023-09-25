Знову змінила колір волосся: княгиня Шарлін відвідала танцювальний вечір

Знімки були опубліковані на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook. На світському заході княгиня з'явилася в кашеміровому асиметричному топі The Row димчасто-коричневого кольору вартістю 1 905 доларів, який доповнила чорною максіспідницею та коричневим клатчем Bottega Veneta. Взута принцеса була в чорні гостроносі туфлі на підборах.

До речі, ми звернули увагу і на нову зачіску Шарлін, вона знову пофарбувала волосся у світліший відтінок. Схоже, планує принцеса повернутись до свого рідного блонду.

Нагадаємо, раніше ми показували вам добірку фотографій, який вигляд мала Шарлін до зустрічі з князем Альбером II.

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