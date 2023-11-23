Знову зробили це: Кейт та Вільяма заскочили у палаці за пікантним моментом

Під час прийому в Букінгемському палаці з нагоди державного візиту президента Південної Кореї принц і принцеса Уельські продемонстрували ніжні почуття на адресу одне одного.

Прийом відбувся кілька днів тому і був організований на честь приїзду президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та першої леді Кім Кеон Хі у Лондоні. На ньому були присутні старші члени королівської родини, зокрема і Кейт з Вільямом.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На одному з відео, опублікованому Daily Mail видно, як принц Уельський ніжно обіймає дружину Кейт за талію під час заходу, а вона відповідає йому взаємністю і робить те саме. Королівська пара мала дуже спокійний і невимушений вигляд цього вечора.

На заході принцеса з'явилася в червоному пальті з бантом від Catherine Walker і туфлях Gianvito Rossi, її волосся було розпущене і укладене красивими локонами.

На державному банкеті того ж вечора принцеса Уельська сяяла в білій сукні з накидкою Jenny Packham і була в тіарі Strathmore Rose, яка належала королеві-матері Єлизаветі, яку бачили востаннє на публіці сто років тому.

Читайте також: