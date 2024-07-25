Знявся у новому фільмі: принц Гаррі розкрив головну причину його розладу з королівською родиною

Герцог Сассекський знявся в новому документальному фільмі, де знову торкнувся болючої для себе теми – розладу стосунків з королівською родиною.

У фільмі "Таблоїди на суді" герцог Сассекський розповідає про свою місію щодо продовження боротьби з незаконними методами британських таблоїдів.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Він дає інтерв'ю Ребецці Баррі з ITV News, де вона ставить йому запитання "Чи зіграла його рішучість подати до суду на видавців газет якусь роль у "руйнуванні стосунків" з його родиною", на що принц Гаррі відповідає: "Так, це, безумовно, центральна частина. Але, знаєте, на це питання складно відповісти, тому що все, що я говорю про свою сім'ю, викликає потік образ з боку преси". "Я думаю, що все, що сталося, показало людям, яка правда. Для мене місія продовжується, але вона стала, як ви кажете, частиною розколу", — коментує принц Гаррі, слова якого цитує Hello!.

Фільм "Таблоїди на суді" покажуть на каналі ITV у четвер, 25 липня.

Нагадаємо, у лютому герцог Сассекський врегулював свій позов проти Mirror Group Newspapers. Він подав до суду на видавця газети з вимогою відшкодувати збитки, стверджуючи, що журналісти його видань були пов'язані з такими методами, як прослуховування телефонів, так зване "приховування" — отримання обманним шляхом — та використання приватних детективів для незаконної діяльності. Гаррі присудили 140 600 фунтів стерлінгів після того, як суддя дійшов висновку, що в період від 2006 до 2011 року компанія MGN здійснювала "масштабне" прослуховування телефонів.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гаррі також є одним із семи відомих позивачів, які подали позов проти Associated Newspapers Ltd, видавця Daily Mail через звинувачення у здійсненні чи замовленні незаконного збору інформації. Позов має бути розглянутий у повному обсязі у січні 2025 року. Обидва видавці газет заперечують звинувачення.

Принц Гаррі з принцесами Беатріс та Євгенією та королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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