Жодної сварки: чутки про ворожнечу принца Гаррі і принцеси Євгенії виявилися перебільшеними

Принц Гаррі та принцеса Євгенія / © Associated Press

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Повідомлялося, що герцог Сассекський припинив будь-яке спілкування з кузиною після того, як дізнався, що Євгенія обідала з його заклятим ворогом — Пірсом Морганом, про що британський журналіст розповів публічно, сказавши, що герцог «розлютився» через те, що сталося.

Але інсайдер, який не називає своє ім'я, каже, що зв'язок принцеси Євгенії та принца Гаррі міцний, як і раніше, і це все неправда.

Принц Гаррі та принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Йоркська була єдиною королівською особою, яка з'явилася в скандальному серіалі Гаррі та Меган на Netflix, а також єдиною, хто відвідував їх у їхньому будинку в Монтесіто.

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Минулого місяця Євгенію помітили папараці, як вона обіймалася з Пірсом Морганом, який багато років критикує Сассекських. Насправді, сам Пірс стверджував, що Гаррі був «абсолютно розлючений», коли побачив фотографії його та принцеси, пише The Mirror.

Але тепер так званий інсайдер, близький до Гаррі, відповів на ці заяви, сказавши, що в них немає правди, і що близькі стосунки кузенів залишаються недоторканими.

Меган та Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, Гаррі та Меган навіть придбали будинок у Португалії, де Євгенія та її чоловік Джек живуть по кілька місяців на рік.