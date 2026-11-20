Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

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Близький друг принца Гаррі відкрив завісу таємниці над різдвяними планами королівської родини. Його приятель Алекс Рейнер пояснив, чому Гаррі та Меган не будуть у Сандрінгемі разом із рештою членів королівської родини.

Традиційно члени королівської родини збираються у маєтку Сандрінгем у Норфолку на Різдво. Однак очікується, що герцог і герцогиня Сассекські не братимуть участі в урочистостях цього року, незважаючи на те, що цього року вони повернулися до Великої Британії.

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Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

Раніше пара провела Різдво в Монтесіто, США. У серпні вони вирішили змінити Каліфорнію на Котсуолдс, переїхавши з дітьми Арчі та Лілібет до Оксфордширу.

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Це підігріло чутки про те, що Гаррі та Меган можуть відвідати решту членів родини в Сандрінгемі на Різдво, але Алекс Рейнер, схоже, підтвердив, що цього не станеться.

Він заявив Daily Mail, «їх не виключили. Вони займаються своїми справами. Такий був план із самого початку. Жодної зневаги чи відмови в запрошенні не було”.

Принц Гаррі збирається зателефонувати батькові, королю Чарльзу, на Різдво, що свідчить про те, що вони ладнають краще, ніж багато хто може собі уявити. «Гаррі та Меган спілкуються з членами королівської родини набагато частіше, ніж ми думаємо. Їхні стосунки набагато міцніші, ніж вважає громадськість», — йдеться у його заяві пресі.

Меган і Гаррі в Сандрінгемі 2017 року / © Associated Press

Алекс Рейнер – давній друг Гаррі, він приєднався до походу принца до Північного полюса разом із пораненими ветеранами 2011 року. Він також сказав, що дуже радий бачити його знову у Великій Британії.

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Нагадаємо, нещодавно герцог Сассекський знову приїжджав із візитом до України, до Львова, де зустрівся з пораненими ветеранами та медиками, а також взяв участь у 6-х національних «Іграх Нескорених».

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

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