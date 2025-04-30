Золота іменна підвіска: принцеса Кейт вийшла в світ у новій прикрасі на шиї

Принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Дружина принца Вільяма любить носити різні підвіски на шиї, часто вони іменні, з ініціалами імен її дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Вчора Кейт носила одну підвіску на золотому ланцюжку від ювелірного бренду Daniella Draper з літерою «С» — це один із кулонів, що знімаються (у Кейт є ще такі у вигляді буків G і L), так що сміливо можна сказати, що літера символізує ім’я її дочки Шарлотти. Вартість такої близько 660 доларів.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Другою була прикраса Midnight Moon також від Daniella Draper, вартістю 1700 доларів, на якій також вигравірувано ініціали дітей принцеси Уельської.

Реклама

Також королівські шанувальники звернули увагу на колір волосся Кетрін, кажуть, вона пофарбувала їх у світліший відтінок.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має нова улюблена каблучка Кейт Міддлтон, яку вона носить іноді замість заручальної.

Вільям і Кейт в Шотландії / © Associated Press