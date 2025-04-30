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Золота іменна підвіска: принцеса Кейт вийшла в світ у новій прикрасі на шиї
Вчора під час візиту до Шотланії ми звернули увагу на нову підвіску на шиї принцеси Уельської Кейт.
Дружина принца Вільяма любить носити різні підвіски на шиї, часто вони іменні, з ініціалами імен її дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
Вчора Кейт носила одну підвіску на золотому ланцюжку від ювелірного бренду Daniella Draper з літерою «С» — це один із кулонів, що знімаються (у Кейт є ще такі у вигляді буків G і L), так що сміливо можна сказати, що літера символізує ім’я її дочки Шарлотти. Вартість такої близько 660 доларів.
Другою була прикраса Midnight Moon також від Daniella Draper, вартістю 1700 доларів, на якій також вигравірувано ініціали дітей принцеси Уельської.
Також королівські шанувальники звернули увагу на колір волосся Кетрін, кажуть, вона пофарбувала їх у світліший відтінок.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має нова улюблена каблучка Кейт Міддлтон, яку вона носить іноді замість заручальної.