Золоте правило Єлизавети II: принцеса Уельська ним користується постійно

Кейт Міддлтон стала членом британської королівської сім'ї понад одинадцять років тому, але швидко засвоїла головне правило, якому навчилася у королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа.

Як тільки Кейт стала дружиною принца Вільяма і почала виконувати свої обов'язки як член королівської родини, принц Філіп, герцог Единбурзький дав їй пораду. Правило, якого завжди дотримувалася королева Єлизавета II і яким, очевидно, пишався і сам Філіп.

Принцеса Уельська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Він сказав: "Якщо думатимеш, що увага звернена особисто на тебе, опинишся в біді. Вся увага до ролі, яку ти виконуєш, до твоєї роботи, а не до тебе, як до особистості. Ти не знаменитість. Не дивись у камеру. Королева ніколи не дивиться в камеру. Подивися на людей, з якими розмовляєш. Ти представляєш королівську родину", - згадує слова герцога видання express.co.uk.

Через багато років роботи у Фірмі принцеса Уельська добре засвоїла це правило і користується ним постійно. Вона практично ніколи не дивиться в камеру, коли її фотографують як це робила принцеса Діана або Меган Маркл. Вся її робота зосереджена на події та на людях.

Історик Чандріка Каул каже: "Кейт уособлює прислів'я "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй" так само, як це робила королева під час свого успішного та довгого правління".

Королева Єлизавета II, принц Філіп та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Зазначимо, що одного разу принц Вільям повинен зійти на престол, а його дружині випаде нагода стати королевою і до цієї ролі вона вже багато років готується.

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