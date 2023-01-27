Золоте правило Єлизавети II: принцеса Уельська ним користується постійно

Кейт Міддлтон стала членом британської королівської сім'ї понад одинадцять років тому, але швидко засвоїла головне правило, якому навчилася у королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа.
Як тільки Кейт стала дружиною принца Вільяма і почала виконувати свої обов'язки як член королівської родини, принц Філіп, герцог Единбурзький дав їй пораду. Правило, якого завжди дотримувалася королева Єлизавета II і яким, очевидно, пишався і сам Філіп.
Він сказав: "Якщо думатимеш, що увага звернена особисто на тебе, опинишся в біді. Вся увага до ролі, яку ти виконуєш, до твоєї роботи, а не до тебе, як до особистості. Ти не знаменитість. Не дивись у камеру. Королева ніколи не дивиться в камеру. Подивися на людей, з якими розмовляєш. Ти представляєш королівську родину", - згадує слова герцога видання express.co.uk.
Через багато років роботи у Фірмі принцеса Уельська добре засвоїла це правило і користується ним постійно. Вона практично ніколи не дивиться в камеру, коли її фотографують як це робила принцеса Діана або Меган Маркл. Вся її робота зосереджена на події та на людях.
Історик Чандріка Каул каже: "Кейт уособлює прислів'я "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй" так само, як це робила королева під час свого успішного та довгого правління".
Зазначимо, що одного разу принц Вільям повинен зійти на престол, а його дружині випаде нагода стати королевою і до цієї ролі вона вже багато років готується.
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