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"Золотий" образ Кейт Міддлтон з прем'єри "бондіани" порівнюють з луком принцеси Діани

"Золотий" образ Кейт Міддлтон з прем'єри "бондіани" порівнюють з луком принцеси Діани

Герцогиня Кембриджська і принцеса Діана / Getty Images

Вчора ввечері в Королівському Альберт-Холі всі погляди публіки були прикуті до образу дружини принца Вільяма — герцогині Кембриджської Кетрін.

На прем'єрний показ бондіани "Не час помирати" у вівторок ввечері, 39-річна герцогиня Кембриджська одягла приголомшливу золоту сукню з глибоким V-подібним вирізом на декольте від своєї улюбленої дизайнерки Jenny Packham.

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда
Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року / Getty Images

Ми вже порівнювали образ Кейт з її ж виходом на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "007: Спектр" 2015 року і відшукали образ принцеси Діани на прем'єрі Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року, де вона з'явилася через рік після народження другого сина - принца Гаррі.

Принцеса Діана на прем'єрі Джеймса Бонда
Принцеса Діана на прем'єрі Джеймса Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року / Getty Images

Сукня Кейт дуже схоже на мерехтливу металеву сукню 24-річної принцеси Діани, яку вона надягала більше трьох десятиліть тому. На прем'єру A View to A Kill 1985 року, яку принцеса Уельська відвідала разом з принцом Чарльзом, вона одягла срібну плісовану сукню зі структурованими плечима і елегантним дизайном з оголеною спиною, яка, ймовірно, стала натхненням для приголомшливого золотого ансамблю Кейт.

Принцеса Діана і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда
Принцеса Діана і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року / Getty Images

До речі, цього року принц Чарльз також був присутній на прем'єрі "бондіани", разом з ним була його 74-річна дружина Камілла, одягнена в витончену блакитну сукню з розсипом каміння.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда / © Associated Press
Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

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