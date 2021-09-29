"Золотий" образ Кейт Міддлтон з прем'єри "бондіани" порівнюють з луком принцеси Діани

Вчора ввечері в Королівському Альберт-Холі всі погляди публіки були прикуті до образу дружини принца Вільяма — герцогині Кембриджської Кетрін.

На прем'єрний показ бондіани "Не час помирати" у вівторок ввечері, 39-річна герцогиня Кембриджська одягла приголомшливу золоту сукню з глибоким V-подібним вирізом на декольте від своєї улюбленої дизайнерки Jenny Packham.

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року / Getty Images

Ми вже порівнювали образ Кейт з її ж виходом на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "007: Спектр" 2015 року і відшукали образ принцеси Діани на прем'єрі Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року, де вона з'явилася через рік після народження другого сина - принца Гаррі.

Принцеса Діана на прем'єрі Джеймса Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року / Getty Images

Сукня Кейт дуже схоже на мерехтливу металеву сукню 24-річної принцеси Діани, яку вона надягала більше трьох десятиліть тому. На прем'єру A View to A Kill 1985 року, яку принцеса Уельська відвідала разом з принцом Чарльзом, вона одягла срібну плісовану сукню зі структурованими плечима і елегантним дизайном з оголеною спиною, яка, ймовірно, стала натхненням для приголомшливого золотого ансамблю Кейт.

Принцеса Діана і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року / Getty Images

До речі, цього року принц Чарльз також був присутній на прем'єрі "бондіани", разом з ним була його 74-річна дружина Камілла, одягнена в витончену блакитну сукню з розсипом каміння.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

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Кейт і Вільям на показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (11 фото)

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