"Золотий стіл Путіна": дизайнер 6-метрового витвору розповів, коли створив його та скільки він коштує

"Золотий стіл Путіна": дизайнер 6-метрового витвору розповів, коли створив його та скільки він коштує

26 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Увагу знову привернув 6-метровий стіл.

Їхня зустріч відбулася в Кремлі. Під час неї російський президент виправдовував розв'язану війну в Україні статутом ООН. Увагу публіки знову привернув 6-метровий стіл, за яким диктатор зазвичай зустрічається зі світовими лідерами.

Ходили чутки, що золотий гігантський стіл, про який вже по Мережі ходять інтернет-меми, Путін використовує через панічний страх заразитися COVID-19. Виконано стіл у найкращих традиціях "дорого-багато", і виявилося, що насправді стіл не був зроблений спеціально для зустрічей Путіна з високопоставленими особами під час пандемії.

Володимир Путін та Антоніу Гутерріш / Associated Press

Стіл створив італійський підприємець Ренато Полонья ще 25 років тому. Італійській газеті Corriere він розповів, що його меблями обставлена ціла будівля в Кремлі. Ренато очолює компанію Cantu. Він побачив фото свого твору ще під час зустрічі Путіна з Макроном у лютому 2022 року.

"Я впызнав його, як тільки побачив. Я пишаюся цим, завжди хвилююся, коли бачу, що моя робота перебуває на тлі чогось важливого. Я сподіваюся, що це принесе успіх проти війни".

Дизайнер розповів, що стіл шість метрів завдовжки та 2,60 завширшки. Він виконаний із натурального дерева. Верхня частина — унікальна деталь, дуже складна в обігу, білий лак із профілями із сусального золота та прикрасами ручної роботи зверху. А також спростував чутки про те, що стіл спеціально придбали під час пандемії, щоб Путін не турбувався, що хтось із його візаві зможе його заразити.

Володимир Путін та Еммануель Макрон / Associated Press

"Це може бути корисним для цієї мети, але, безумовно, довжина не має нічого спільного з пандемією. Я зробив цей стіл 25 років тому!", — каже дизайнер.

Пан Полонья розповів, що цей стіл – мала частина всіх меблів, які він зробив на замовлення Кремля 95-97 років. Його меблі стоять і в президентській резиденції.

"Це було 7000 квадратних метрів на двох поверхах. Був цей великий зал зі знаменитої фотографії Путіна та Макрона, а потім багато інших кімнат, включаючи Катерининський зал, де проходила одна із зустрічей G8 1997 року. Це була повна робота під ключ. Меблі, підлога, буазер (оформлення дерев'яними панелями стін в архітектурі), всі корпуси освітлення, каміни, гіпсові стелі, мармурове оздоблення на стінах ... ", - розповідає дизайнер про свою роботу. Скільки коштував саме цей стіл він не пригадує, але на сьогодні така робота коштувала б приблизно 100 тисяч євро.

Володимир Путін / Associated Press

Під час інтерв'ю дизайнера запитали, чи бачив він скільки фотоколажів було створено до цього столу, чи він читав коментарі до знімків у соцмережах.

"Так, справді це смішно. Я бачив, що хтось перетворив його на гойдалку, геніально. Хтось ще поставив на нього жердини для приватного танцю. Вони навіть перетворили його на ковзанку для керлінгу. Наразі можна сказати, що це стіл, який розвиває творчі здібності", — каже пан Ренато.

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