Золотий ювілей: королева Данії Маргрете II святкує 50-річчя на троні

Сьогодні виповнюється 50 років після вступу на престол королеви Данії Маргрете II.

Маргрете є главою держави Данії, Фарерських островів та Гренландії. Сьогодні вранці королева розпочала ювілейний день перед королівськими прапорами, що стоять у палаці Крістіана IX в Амалієнборгу. Прапори були доставлені до особняка королеви 50 років тому, і передача стала першою офіційною ознакою того, що в країні з'явився новий монарх.

Королева Маргрете II / Getty Images

Маргрете зійшла на престол 14 січня 1972 року, після смерті свого батька короля Фредеріка IX. Сьогодні королівська сім'я візьме участь у покладанні вінків до могили Фредеріка IX та королеви Інгрід у соборі Роскілле.

Королева Маргрете II / Getty Images

Принцеса народилася 16 квітня 1940 року у палаці Амалієнборг. Була названа на честь кронпрінцеси Швеції Маргарити Коннаутської – своєї бабусі по материнській лінії.

Королева Маргрете II / Getty Images

Королева Маргрете II із сім'єю / Getty Images

Оскільки право на спадщину престолу переходило по чоловічій лінії, а у Фредеріка IX були лише доньки, після його смерті трон повинен був успадковувати його молодший брат принц Кнуд. 27 березня 1953 року до закону про престолонаслідування було внесено зміни, що дозволяють посідати датський престол жінкам. Це дозволило принцесі Данії Маргреті прийняти титул спадкоємної принцеси замість свого дядька і згодом вступити на престол як королеві Маргрете II.

Королева Маргрете II / Getty Images

Батько Маргрете король Фредерік IX виголосив своє останнє новорічне звернення до нації 1971/72 років, потім він захворів і невдовзі помер. 14 січня 1972 року, його старша дочка Маргрете успадкувала трон у віці 31 року, ставши першою жінкою-монархинею Данії.

Королева Маргрете II з чоловіком та синами / Getty Images

Вона була проголошена королевою з балкону палацу Крістіансборг прем'єр-міністром Єнсом Отто Краагом. Королева Маргрете II відмовилася від усіх колишніх титулів монарха, крім титулу Данії, звідси і її стиль "Милістю Божою, Королева Данії". Королева обрала девіз: "Божа допомога, любов народу, сила Данії".

Королева Маргрете II з чоловіком / Getty Images

Після смерті Маргрете II престол успадкує її старший син кронпринц Фредерік. У королеви, яка була одружена з французьким дипломатом та аристократом, принцом Генріком (він помер 2018 року) є двоє синів – старший Фредерік та молодший Йоахім.

Королева Маргрете II із сином Фредеріком та невісткою Мері / Getty Images

Читайте також: