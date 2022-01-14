Золотий ювілей: королева Данії Маргрете II святкує 50-річчя на троні

Сьогодні виповнюється 50 років після вступу на престол королеви Данії Маргрете II.
Маргрете є главою держави Данії, Фарерських островів та Гренландії. Сьогодні вранці королева розпочала ювілейний день перед королівськими прапорами, що стоять у палаці Крістіана IX в Амалієнборгу. Прапори були доставлені до особняка королеви 50 років тому, і передача стала першою офіційною ознакою того, що в країні з'явився новий монарх.
Маргрете зійшла на престол 14 січня 1972 року, після смерті свого батька короля Фредеріка IX. Сьогодні королівська сім'я візьме участь у покладанні вінків до могили Фредеріка IX та королеви Інгрід у соборі Роскілле.
Принцеса народилася 16 квітня 1940 року у палаці Амалієнборг. Була названа на честь кронпрінцеси Швеції Маргарити Коннаутської – своєї бабусі по материнській лінії.
Оскільки право на спадщину престолу переходило по чоловічій лінії, а у Фредеріка IX були лише доньки, після його смерті трон повинен був успадковувати його молодший брат принц Кнуд. 27 березня 1953 року до закону про престолонаслідування було внесено зміни, що дозволяють посідати датський престол жінкам. Це дозволило принцесі Данії Маргреті прийняти титул спадкоємної принцеси замість свого дядька і згодом вступити на престол як королеві Маргрете II.
Батько Маргрете король Фредерік IX виголосив своє останнє новорічне звернення до нації 1971/72 років, потім він захворів і невдовзі помер. 14 січня 1972 року, його старша дочка Маргрете успадкувала трон у віці 31 року, ставши першою жінкою-монархинею Данії.
Вона була проголошена королевою з балкону палацу Крістіансборг прем'єр-міністром Єнсом Отто Краагом. Королева Маргрете II відмовилася від усіх колишніх титулів монарха, крім титулу Данії, звідси і її стиль "Милістю Божою, Королева Данії". Королева обрала девіз: "Божа допомога, любов народу, сила Данії".
Після смерті Маргрете II престол успадкує її старший син кронпринц Фредерік. У королеви, яка була одружена з французьким дипломатом та аристократом, принцом Генріком (він помер 2018 року) є двоє синів – старший Фредерік та молодший Йоахім.
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