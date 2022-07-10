Золотий ювілей від дня весілля: королева Єлизавета II привітала свого брата та його дружину зі святом

Двоюрідний брат королеви Єлизавети II — принц Річард, герцог Глостерський та його дружина Біргітта, герцогиня Глостерська 8 липня відсвяткували золоте весілля.

Вони одружилися 8 липня 1972 року в Барнуелл, Нортгемптоншир. Після весілля Біргітта здобула титул Її Королівська Високість принцеса Глостерська. 2022 року виповнилося 50 років від дня їхнього весілля. Такою важливою датою привітала пару і королева Єлизавета II. На її сторінці у твітері було опубліковано повідомлення:

"Вітаємо герцога та герцогиню Глостерських із золотим весіллям! На ознаменування 50-річчя від дня їхнього весілля було випущено нову фотографію пари, зроблену в саду їхнього будинку в Кенсінгтонському палаці раніше цього тижня", — йдеться у підписі.

Happy Golden Wedding Anniversary to The Duke and Duchess of Gloucester!



На 50 років по тому, як вони вийшли в день, в нову фотографію couple been released, так в закладі свого будинку в Kensington Palace earlier this week. pic.twitter.com/SXwZJY4TaL — The Royal Family (@RoyalFamily) July 8, 2022

76-річна Брігітта одягнена в гірчичну сукню-сорочку з поясом на талії та у поєднанні з бежевими туфлями. У неї на грудях пришпилена брошка, створена чоловіком з переплетеними ініціалами R і B. У Бригітти укладене волосся, на обличчі макіяж, а з прикрас вона одягла золотий ланцюг на шию та сережки з кольоровим камінням. Принц Річард одягнений у блакитну сорочку у клітинку та темні штани.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, виповнилося 75 років від дня заручин принцеси Єлизавети та принца Філіпа. Їхню красиву історію кохання читайте в нашому матеріалі.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / Фото: Getty Images

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